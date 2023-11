Falsi dolori e falsi miti dell'”apparecchio ai denti”

L’ortodonzia, la scienza che consente di studiare e correggere il corretto allineamento dei denti, è piena di falsi miti. Abbiamo analizzato tempo fa i danni dell’ortodonzia “fai da te”, ovvero l’allarme nel Regno Unito lanciato dall’uso di “bite” e allineatori dentali comprati “su Internet” senza alcun controllo o visita preventiva per studiare la situazione fisica dell’utente.

Ma ove vi sia un dentista, l’ortodonzia è una scienza necessaria, per una serie di ragioni.

L’Ortodonzia cura solo l’estetica, posso vivere senza

In realtà arcate dentarie bene allineate migliorano la masticazione, riducono il rischio di carie, malocclusioni e altri problemi legati al ristagno di cibo, migliorando altresì l’assetto posturale e la qualità della digestione assieme alla masticazione.

Sin dal pediatra, tutti i medici che incontreremo nella vita ci diranno che masticare bene è importante: cosa difficile da fare con denti male allineati.

Ma dovrò restare con l’apparecchio per anni

Forse sì forse no.

La gag delle sitcom e delle serie adolescenziali della bella protagonista che sarebbe anche considerata bellissima se non avesse un “sorriso d’argento”, ovvero il sorriso “sfigurato” da un perenne apparecchio dentale che le conferisce un’aria goffa e “nerd” è in realtà ormai una gag.

Esistono apparecchi molto meno visibili e ci sono casi in cui te la cavi in un anno o due.

Ma ovviamente, non siamo veggenti, non lo siete neppure voi e non lo è neppure il medico, che dovrà guardarvi in bocca prima di capire quanto tempo ci vorrà e quale soluzione proporvi.

Ma allora non potrò mangiare più niente

Non è vero. Basterà tagliare il cibo in piccoli bocconi e, come al solito, lavarsi bene i denti dopo ogni pasto (cosa che dovevate fare anche prima, eh?) ed evitare di darvi alla masticazione di caramelle dure sulle placchette. Fine. Potete fare tutto quello che facevate prima.

Ma non sarà scomodo lavarmi i denti?

Affatto. Sarà esattamente come prima. Valutate l’uso di spazzolini elettrici e un idropulsore se aveste difficoltà col filo interdentale, ma sempre chiedendo al vostro dentista.

L’igene orale sarà salva.

