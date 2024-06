Evidenti problemi Vodafone e con rete HO oggi: non funziona assistenza ed internet

Oggi si registrano evidenti problemi Vodafone e con rete HO, visto che non funziona internet. Le prime segnalazioni della mattinata non sono sporadiche, dunque, considerando il fatto che gli utenti stanno facendo enorme fatica anche nel mettersi in contatto con l’assistenza. Un disservizio che ha conosciuto una vera e propria impennata a partire dalle 9 di oggi 21 giugno, al punto che pochi secondi fa è arrivata la prima risposta pubblica ed ufficiale da parte dell’azienda.

Primi riscontri ufficiali sui problemi Vodafone e con rete HO oggi: in questo momento non funziona assistenza oltre ad internet

Va detto che i problemi Vodafone siano solitamente risolti in tempi ristretti dallo staff, come abbiamo avuto modo di constatare in passato tramite altri articoli in situazioni simili. Dunque, se da un lato pare non ci siano dubbi sul fatto che i problemi Vodafone e con rete HO di oggi non siano di poco poco conto, al contempo fa rumore anche il fatto che ci siano disservizi sul fronte assistenza.

Un’altra anomalia consiste nel fatto che i problemi Vodafone stiano andando di pari passo con quelli di HO Mobile. Certo, la rete tra questi due brand è condivisa, ma in termini di disservizi abbiamo sempre osservato situazioni differenti. Resta il fatto che tutta la vicenda possa essere monitorata in tempo reale tramite alcuni strumenti in rete che offrono, a conti fatti, aggiornamenti costanti ai clienti sotto questo punto di vista.

Nel frattempo, sui social è arrivata la prima presa di posizione azienda sui problemi Vodafone ed HO Mobile di oggi, visto che non funziona neppure il servizio di assistenza. L’operatore si scusa coi propri clienti che stanno avendo difficoltà di accesso ai suddetti canali, assicurdando che i tecnici stiano lavorando per il ripristino del servizio prima possibile. Vedremo in quanto tempo verrà archiviato il malfunzionamento di oggi per il pubblico.

