Epidemia di morbillo in America: Kennedy Jr. dichiara il vaccino fondamentale

Kennedy Jr. dichiara il vaccino fondamentale: sorprendendo molti, il neo nominato Segretario alla Sanità del Governo Trump dichiara che “In qualità di Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, sono profondamente preoccupato. I vaccini non solo proteggono i singoli bambini dal morbillo, ma contribuiscono anche all’immunità della comunità, proteggendo coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici”

Una dichiarazione perfettamente logica, che echeggia quello che abbiamo ripetuto per anni sulle vaccinazioni, e che risponde all’emergenza che stanno vivendo gli USA in questo momento.

A quattro giorni fa eravamo ad oltre un centinaio di casi, di cui centouno su minori e col primo morto accertato in decenni negli USA.

Il texas ha reagito rapidamente, istituendo in fretta centri vaccinali per tamponare questo nuovo focolaio, probabilmente nato da una comunità Mennonita con un bassissimo tasso di vaccinazioni.

La cosa ha spinnto la reazione del Segretario Kennedy, che ora spinge per rendere i vaccini accessibili a tutti, specialmente i minori.

Ricordiamo che il morbillo rientra da noi tre le malattie per cui la vaccinazione pediatrica è obbligatoria, e proprio il Texas era stato oggetto di diverse fake news che in era COVID lo vedevano falsamente descritto come una roccaforte dell’antivaccinismo e della lotta alle misure di profilassi sanitaria.

Ora le vaccinazioni proseguono a passo spedito col beneplacito di Kennedy: ed è un bene sia così.

