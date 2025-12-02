E così siete caduti nella burla di Nuela imprenditore alimentare (delle carote?)

Sanremo 2026 si avvicina a grandi passi, ed è tempo di burle come in un moderno Carnevale, il più grande happening periodico della TV nazionale Italiana. Come la burla di Nuela imprenditore alimentare.

Burla nella quale, soprendemente, siete caduti in molti segnalandocela come se il Primo Aprile fosse arrivato decisamente in anticipo.

Nasce tutto dal singolo di esordio del giovane cantante una bizzarra filastrocca dal vago sentore di Limerick il cui contenuto nonsense (una buffa e sincopata ode alle Carote, da cui il titolo del testo) divenne il tormentone dell’estate 2019.

Nessuna meraviglia che mentre tutti parlino di musica lo stesso Nuela lanciato dal nonsense delizi tutti con uno scherzo nonsense basato su un articolo del Corriere che lo vede nuovo imprenditore alimentare.

In un testo dove ricorda la sua verve umoristica e esibisce proprio la sua canzone di esordio: Carote.

Ovviamente in tutto il Corriere della Sera non troverete mai questa notizia, che è solo satira, ma il riso ce lo ha strappato. E dovrebbe farlo anche per voi.

