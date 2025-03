Davvero l’Universo si trova in un buco nero dentro un altro universo? Questa una notizia con cui ci siamo svegliati leggendo le segnalazioni e la risposta è: una teoria embrionale, specie di tale portata, è difficile da confermare o smentire ma possiamo guardare ai fatti con obiettività.

Secondo una interpretazione che potremmo definire alquanto entusiastica il nostro Universo è dentro un buco nero di un altro universo, i buchi neri diventano quindi confini per altri universi che potremmo raggiungere se non fosse che oltre l’orizzonte degli eventi finiremmo “spaghettificatti“, disgregati in una sottile striscia di materia che non uscirà mai più dal buco nero.

Davvero l’Universo si trova in un buco nero dentro un altro universo?

In realtà confermare tale teoria è alquanto impossibile, e anche gli elementi che la confermano non sono poi così definitivi.

Parliamo del fatto che secondo le immagini del telescopio Webb il numero di galassie che ruotano nella stessa direzione della Via Lattea osservata è superiore del 50% a quelle che ruotano nella direzione opposta.

Questo farebbe pensare che esista un “senso di rotazione cosmico privilegiato”, una sorta di improprio effetto Coriolis spaziale privo di una spiegazione chiara, ma che secondo il dottor Lior Shamir, professore associao di informatica al Carl R. Ice College of Engineering si spiega col fatto che l’Universo sia nato ruotando, e quindi potrebbe essere essere nato dentro un buco nero.

Noterete il numero abnorme di “potrebbe”, e il fatto che comunque ci sono galassie che ruotano nella direzione opposta.

Un’altra spiegazione altrettanto valida potrebbe essere che le osservazioni sono influenzate dalla rotazione della Via Lattea.

Siccome la Via Lattea ruota anche essa, siamo in grado di percepire con più efficacia le galassie che ruotano nello stesso senso e quindi il nostro campione è sviato.

È ancora presto per avere una teoria definitiva.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.