Dal 2025 ad oggi la stessa bufala: la storia del Project Anchor e della gravità sospesa e dello scherzo vintage da cui nacque

Per giorni i complottisti di mezza Internet ci hanno spiegato come in corrispondenza dell’eclisse solare della scorsa settimana, il giorno 12 Agosto la gravità sarebbe stata magicamente “sospesa” causando milioni di morti.

Ovviamente non è accaduto, ma la cosa tipica di queste teorie del complotto, è che il Project Anchor viene usato come tale in bufale che risalgono al 2025, a loro volta basate su una precedente burla del 2014, che a sua volta affonda le sue radici in un Pesce di Aprile degli anni ’70.

Ci occupiamo quindi della cosa non tanto per la teoria asinina che ci vorrebbe tutti morti da una settimana, ma perché il Project Anchor dimostra che le bufale, come i memes hanno un vero e proprio ciclo vitale.

Come “virus della mente” esse si evolvono nel tempo per sopravvivere.

Prima del Project Anchor: dalle burle al complottismo

Negli anni ’70 l’Astronomo Patrick Moore decise di regalare al suo pubblico un divertente Pesce di Aprile, non sapendo cosa dopo la sua stessa morte avrebbe scatenato.

Ospite di una trasmissione radiofonica del primo Aprile del 1976 Moore dichiarò col tono più serio a sua disposizione che un improbabile allineamento di pianeti avrebbe “rilassato la gravità” rendendo tutti un poco più leggeri e invitando gli spettatori ad attendere le 9:47 del mattino (ora in cui la trasmissione era ancora in onda) per saltare e telefonare in caso avessero avvertito “una sensazione di leggerezza”.

A questo punto i più creduloni effettivamente si dedicarono al salto per poi telefonare in trasmissione riferendo della sensazione di euforia e leggerezza provata (dovuta, ovviamente, al salto) cadendo nella burla.

Il primo Gennaio del 2014 un portale ora chiuso di notizie “buffe e inventate” riprese lo scherzo di Moore ma togliendo i riferimenti al Pesce di Aprile.

Il portale News Hound, tra notizie di uomini delusi autoevirati perché non trovavano una fidanzata e notizie di ministri che picchiano assassini per aver fallito la loro missione decise di riciclare la beffa di Moore annunciando che lo scienziato, morto nel 2012, aveva previsto prima della sua morte la sospensione della gravità terrestre per il giorno 4 Gennaio 2014, invitando i lettori a dedicarsi a “trucchi sullo skateboard”.

Il portale usò lo stesso testo della beffa del 1976 cambiando le date.

E così arriviamo al 2025.

Nasce il Project Anchor

Nel 2025 una pagina Instagram di memes e contenuti AI ora cancellata (ma descritta da Snopes e Yahoo News) annunciò che un gruppo di non meglio precisati individui aveva scoperto un piano segreto della NASA dagli incerti confini.

Secondo i primi condivisori, approfittando delle eclissi previste per il 2026 la NASA avrebbe “spento la forza di gravità”, secondo altri avrebbe semplicemente “scoperto che l’Eclisse spegnerà la forza di gravità” ma avrebbe preferito mantenere il segreto sperando che il popolo “nella sua ignoranza” non lo sapesse.

Infatti in entrambi i casi il Project Anchor avrebbe preparato rifugi segreti per i ricchi, i potenti e le elite mondiali approfittando dell’occasione per vedere il “popolo semplice” galleggiare nell’aria e poi, tornata la gravità normale, schiantarsi al suolo causando miliardi di perdite di vite umane secondo la teoria del complotto per cui i Potenti della Terra aspirano segretamente allo sterminio del popolo e dei complottisti “ricercatori di verità” per dividersi le risorse rimaste.

In realtà l’unico modo in cui la gravità terrestre potrebbe essere sospesa o cancellata sarebbe una perdita di una ingente quantità di massa del pianeta Terra.

Opzione questa impossibile.