Da oggi l’AI è disponibile su WhatsApp e ha accesso a tutte le chat? La risposta, l’abbiamo già visto assieme, è no. Non credo ci siano altre domande, ma un ripassino conviene.

Parliamo di un post virale diffuso su WhatsApp: e già qui il grado di intellligenza usato per sfuggire ai “nuovi padroni digitali” è l’equivalente di piazzare un cartello luminoso davanti alla base di Skynet, l’AI ostile apparsa nella saga di Terminator, spiegando come sfuggire ai Terminator.

Meta AI può fare molte cose: riassumere messaggi già presenti e indicati alla stessa, agire da “pre-moderatore intelligente” aiutando i moderatori a bloccare atteggiamenti scorretti e fornire informazioni.

Quello che Meta AI non potrà mai fare è “accedere legalmente a tutti i messaggi delle chat di gruppo e i numeri di telefono”.

Come ricordano le istuzioni fornite

Solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che le persone scelgono di condividere con Meta AI possono essere letti da Meta. Meta non può leggere gli altri messaggi nelle chat personali.

Come sempre, le tue chiamate e i tuoi messaggi personali sono protetti dalla crittografia end-to-end, il che significa che nessuno al di fuori della chat, nemmeno WhatsApp o Meta, può leggerne, ascoltarne o condividerne il contenuto.

Ovviamente, non esiste alcuna impostazione segreta per “rubare i dati personali” perché Meta AI, semplice “partecipante virtuale alle discussioni” non ha facoltà eccedenti l’invito e le attività preimpostate.

Quindi nessuna AI potrà recuperare “informazioni del telefono dalle chat” e se avesse tali poteri, avrebbe l’abilità di leggere i messaggi in cui si spiega come disattivarla e sfuggirne.

Ma ovviamente non siamo nel mondo di Terminator.

