Cosa sappiamo davvero degli oppioidi a Gaza?

Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook che parla di oppioidi a Gaza, droga inserita nei pacchi di farina destinati agli aiuti umanitari.

Droga secondo il post, e secondo alcuni articoli di stampa, che sarebbe ossicodone, uno degli antidolorifici oppioidi più diffusi al mondo nonché uno dei più utilizzati per le cure palliative nei casi di dolore cronico ed episodico, specialmente nei pazienti oncologici, e che sarebbe stata ritrovata dal “comitato antidroga di Gaza”

In tutto questo c’è un problema: non esistono tracce di un comitato antidroga di Gaza.

La fonte è infatti il Government Media Office, l’ufficio stampa di Gaza, che riporta a sua volta le storie di quattro soggetti che avrebbero ricevuto sacchi di farina da GHF, agenzia Americana del Delaware che, in collaborazione col governo Isreaeliano, distribuiva aiuti alimentari.

Distribuiva in quanto essa si appresta alla chiusura dopo aver ricevuto una pessima accoglienza, essere stata al centro di scandali e accuse di scarsa neutralità e trovarsi oggetto di taglie sul personale da parte dei miliziani di Hamas.

Secondo il GMO, alcuni beneficati avrebbero trovato delle “pillole” nella farina un “ufficiale antinarcotici” avrebbe rivelato loro che era “una droga pericolosissima” il cui scopo era “distruggere la società Palestinese e eliminarci tutti in un modo orribile” con le “trappole della morte americana”.

Proprio la droga prescelta è però un farmaco vietato negli USA, cosa che renderebbe il reperimento difficile nel Delaware, oggetto in America di ricettazione dall’Europa con prezzo tra 80 e 100 dollari la pastiglia.

Un piano quindi discretamente costoso, e smentito da GHF, che nel dichiarare il tutto “bufale di Hamas” ha aggiunto

“La farina che distribuiamo è confezionata commercialmente e non prodotta o gestita da personale GHF. Abbiamo protocolli di sicurezza che prevedono che qualsiasi confezione di aiuto che è stata aperta prima della distribuzione non può essere distribuita. Qualsiasi forma di aiuto che sembra manomessa non viene distribuita”