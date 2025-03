“Chiuse le scuole Italiane di tutti i gradi per l’emergenza nazionale”? No! È una clickbait!

“Chiuse le scuole Italiane di tutti i gradi per l’emergenza nazionale”: questo recita il titolo di un articolo di un portale online che alla prova dei fatti si basa sul concetto di “clickbait” o “acchiappaclick” o “trappola del click”.

Concetto antico come la stampaa stessa: si prende un titolo bello carico il cui scopo è attirare l’attenzione, e il testo in realtà dice tutt’altro, o presenta contenuti assai più deboli.

Il titolo fa riferimento ad una emergenza nazionale che avrebbe provocato la chiusura di tutte le scuole, e tra maltempo e venti di guerra c’è abbastanza per eccitare la fantasia degli spaventati.

Il testo è assai più semplice, e fa riferimento al concorso PNRR1, la cui prova pratica è stata annullata dal TAR per violazione della regola dell’anonimato, posta a tutela dell’imparzialità della stessa.

Antipatico? Sì, per chi ha già partecipato ad un concorso da rifare.

C’entra qualcosa con la chiusura di tutte le scuole italiane? No, o meglio solo in senso sin troppo lato per essere preso sul serio.

