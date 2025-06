Ci segnalano i nostri contatti un messaggio virale per cui bisogna votare prima delle ore 11. Il messaggio riporta

Importante x i referendum: BISOGNA VOTARE ENTRO LE 11, perché ci sarà un solo rilevamento dell’affluenza a quell’ora e se esce la notizia che la percentuale di votanti è intorno al 20 a votare non ci va più nessuno perché il quorum sarà dato x spacciato. Quindi metti la sveglia e vota dalle 7, quando aprono i seggi, fino alle 10,30. FAI GIRARE

In realtà, per quanto un buon dato di affluenza sia psicologicamente di impatto l’importante per chi ritiene di voler votare è votare nell’ora nella quale gli è possibile farlo.

Bisogna davvero votare prima delle ore 11?

Come ricorda chi ha dimestichezza con le “maratone di voto”.

Ogni comune dovrà comunicare, per ciascuno dei cinque referendum, i dati sull’affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle

operazioni di voto:

Domenica 8 giugno 2025

* notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12:00;

* notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19:00;

* notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 23:00.

Lunedì 9 giugno 2025

* notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 15:00 (chiusura delle votazioni)

Ovviamente più exit poll e altri dati di rilevazione statistica emersi nelle maratone.

Ci saranno diverse occasioni sostanzialmente per rilevare l’affluenza, ognuna valida come le altre, e per quanto un’affluenza iniziale positiva abbia il suo valore psicologico, più importante ancora per chi ritiene di voler avallare il referendum è presentarsi alle urne.

Qualunque sia l’ora.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.