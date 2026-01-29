Abbiamo già visto Chuck Dixon, disegnatore di Absolute Batman, miniserie ambientata in un mondo parallelo dove il Dio della Tirannia Darkseid ha portato via la speranza del Mondo creando una variante dell’universo dei supereroi DC dove gli eroi vivono in perenne crisi e affanno e i criminali prosperano con ogni vantaggio politico, economico e sociale, creare un’illustrazione del Batman di quel mondo (non più un miliardario, ma un ingegnere disoccupato dal fisico di un culturista armato di una enorme ascia pieghevole) percuotere gli agenti dell’ICE vendicando così i recenti fatti di cronaca.

Quello che nessuno poteva prevedere è che il Cavaliere Oscuro si sarebbe manifestato anche nel mondo reale per accusare il governo di Santa Clara di consentire all’ICE di presenziare al Super Bowl, il più grande evento sportivo americano.

In un mondo in cui si dibatte della presenza dell’ICE alle Olimpiadi di Cortina, il Crociato Incappucciato si schiera col sindaco Beppe Sala in una incredibile Justice League dei nostri tempi comparendo dinanzi all’amministrazione locale col suo costume.

Batman combatte l’ICE al Super Bowl, ma per davvero

Il video del 27 Gennaio mostra un Batman dalla voce insolitamente calma e suadente, e non il vocione cupo a cui l’universo televisivo ci ha abituato, dichiararsi “assolutamente disgustato” dalle azioni dei consiglieri.

“Cosa ca**o state facendo? Non avete avuto mesi per prepararvi?”

Inizia la sua invettiva l’Uomo Pipistrello di Gotham proseguendo

“Può uno solo di voi tutti tornare a casa dai suoi figli e dire loro di aver fatto tutto il necessario per difendere i suoi compagni di classe, proteggere i loro nonni, proteggere loro? Io non penso che voi siate in grado di farlo“

Per poi concludere con

“Dinanzi a me, io vedo solo una giunta di vigliacchi. E se non agirete non sarete solo codardi, ma traditori […] Io non vi sto implorando. Vi ordino di agire come se aveste per davvero una fottuta spina dorsale. Fate qualcosa”.

Abbiamo quindi una risposta a cosa penserebbe Batman di bambini prelevati dalle scuole e della presenza dell’ICE ad eventi pubblici. E diventa sempre più difficile capire se il nostro universo sia più simile alla colorata Terra 1 dove gli Eroi possono combattere in pace o all’universo Absolute, permeato dal Dio della Tirannia Darkseid.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

