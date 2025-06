Attenzione al finto sms del CUP: è una truffa.

Negli ultimi giorni, sono stati in molti ad aver segnalato la ricezione di un sms dal mittente “ C.U.P. Info” con scritto:

“ La preghiamo di contattare con urgenza i nostri uffici C.U.P. al seguente numero: 899021269 per importanti comunicazioni che la riguardano.”

Così ad una prima occhiata, il messaggio dal tono formale e ben strutturato, può facilmente trarre in inganno chiunque, soprattutto chi ha da poco effettuato una prenotazione o, peggio sia in lista d’attesa per un posto libero.

Nel momento in cui l’utente clicca sul numero, si avvia una chiamata ad un numero a pagamento che già con il solo scatto alla risposta, prosciuga il credito del malcapitato.

Attenzione al finto sms del C.U.P.: è una truffa.

In realtà, dopo un’occhiata più attenta, qualche campanello d’allarme lo notiamo.

Il mittente “C.U.P. Info” per quanto possa sembrare istituzionale, non è attendibile: le comunicazioni provenienti dai centri unici di prenotazione italiani , utilizzano sempre il riferimento della regione di competenza – come ad esmepio “C.U.P. Piemonte”, “Sistema Sanitario Regione Toscana” oppure “Regione Veneto – Salute” – e non mittenti abbreviati e generici come in questo caso.

Il numero 899: un altro indizio chiave

Le comunicazioni ufficiali che provengono dalle aziende sanitarie, arrivano esclusivamente attraverso numeri verdi non a pagamento e canali istituzionali “trasparenti” come l’app del fascicolo sanitario elettronico.

Alcune aziende sanitarie, dopo aver smentito ufficialmente l’invio di questo messaggio, hanno fatto presente che il numero da richiamare (mi raccomando: voi non fatelo) può essere diverso da quello sopracitato, ma sempre con prefisso 899 – 893 o 895 e quindi appartenente sempre alla stessa “famiglia” di numeri a tariffazione speciale per servizi a pagamento.

Anche questa è una truffa “ciclica” che si ripropone periodicamente, seppur con qualche variante, ma il cui intento resta quello di sfruttare la fiducia nei servizi pubblici e indurre l’utente a compiere azioni dannose.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.