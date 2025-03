Abbiamo già parlato della differenza tra Autovelox, Tutor e TARGA System, ma adesso in 26 tratte autostradali sono stati installati i Tutor 3.0, versione evoluta del sistema Tutor.

Il sistema Tutor ricordiamo è l’insieme di telecamere, radar e sensori che in Autostrada consente di calcolare la velocità media tra due tratti pizzicando così l’automobilista dal “piede pesante” incline a violare le regole.

Ma da ora su 7 tratte sulla A1 Milano-Napoli, 5 tratte sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, 5 tratte sulla A11 Firenze-Pisa Nord, 4 tratte sulla A14 Bologna-Taranto e 5 tratte sulla A27 Mestre-Belluno, meglio elencate su portali specifici è operativo il nuovo Tutor 3.0.

Arrivano i Tutor 3.0: attenti automobilisti indisciplinati

Premessa: come sempre è stato e sempre sarà, Tutor e Autovelox non possono essere “a sorpresa”, ma debitamente segnalati. I nuovi tutor hanno sensori e fotocamere migliorate, in grado di quindi di percepire e fotografare i veicoli anche in condizioni di visibilità precedentemente ostative ai vecchi sistemi.

Abbiamo già visto come Tutor sia in grado di verificare la presenza di veicoli in un tratto indicato in entrata e uscita, riconoscere le targhe via OCR e passare alla centrale operativa per il controllo umano finale un insieme di targhe e foto di violatori pronte per essere triangolate coi pubblici registri per identificare proprietari e conducenti (pensiamo al caso di chi noleggi veicoli: tramita l’autonoleggio si arriverà comunque a lui) per irrogare la sanzione.

Tutor 3.0 consente ora di identificare autisti contromano, conducenti di mezzi al di fuori dei limiti di massa consentiti, sorpassi spericolati e l’occupazione di corsie non consentite.

Molti autisti indisciplinati tendono infatti a dimenticare che tecnicamente in base all’articolo 142 del Codice della Strada bisognerebbe usare la corsia libera più a destra e non “pascolare” sulle corsie di sorpasso in quanto “più libere” creando incontri e rischio di incidente.

Tutor 3.0 potrebbe quindi essere un maggiore incentivo a “rigare dritto”.

Immagine di Freytagberndt – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10616391

