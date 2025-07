All’Università di Kyoto ogni costume è concesso ai laureandi (ma pochi lo fanno)

Ci segnalano i nostri contatti diversi albi fotografici che mostrano come all’Università di Kyoto ogni costume è concesso ai laureandi. Costumi creativi, ispirati ai personaggi del mondo colorato di Animal Crossing, a film come The Mask e a vari personaggi dell’immaginario.

Ad essere veramente pignoli, nonostante tale facoltà i costumi creativi si limitano ad un 10% a sessione.

Dieci per cento che comprende anche enormi dinosauri e personaggi dei videogames.

Se consultate il sito dell’Università di Kyoto troverete infatti l’invito per gli ospiti ad indossare abbigliamento “consono all’occasione” e foto di studenti e studentesse in kimono e altri abiti formali.

Un 10% di loro però può scegliere abiti più estrosi, discendenti degli anni della contestazione che anche negli anni ’70 e ’60 si fece avanti in Giappone.

Aiuta il fatto che si tratti di studenti d’arte: anche così, un 10% di costumi colorati è comunque una cosa bella da vedere e vi invitiamo ad osservare a questo link una galleria di costumi colorati.

