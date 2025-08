War Thunder è un gioco di simulazione militare di un produttore Indie Ungherese (con origini in Russia) che si pregia di essere uno dei giochi più accurati per mappe e modelli.

Ma i giochi attirano i nerd e i nerd sono tra le tipologie umane la più litigiosa e la più pronta a dimostare la sua superiorità intellettuale ad ogni piè sospinto bacchettando altri nerd.

Il che, nei forum legati ad un gioco con simulazioni realistiche di mezzi militari, significa avere l’occasionale soldato/nerd armato di documenti segreti e confidenziali a scrivere agli altri compagni nerd che “loro non capiscono niente” perché “in realtà il modello del mezzo militare è fatto così”.

E purtroppo non è una battuta.

War Thunder: il gioco che attira i leak militari

E neppure è successo poche volte: l’AH-64D Longbow, Eurofighter Typhoon, il F117 Nighthawk, il M2A2 Bradley e gli AV-8B Harrier hanno tutti qualcosa in comune.

Ogni volta è nato tutto dallo stesso tipo di flame sui social e suoi forum del gioco: qualcuno ha cominciato a dichiarare che il gioco era tutto sbagliato, che i mezzi erano poco accurati e che era necessario immediatamente che gli autori correggessero il gioco che altrimenti sarebbe stato “rovinato per sempre”.

Come sempre nelle “guerre sante tra Nerd”, qualcun altro è apparso nella discussione per difendere il suo gioco preferito accusando “l’importuno” di “non capire niente”, la suprema offesa in ogni landa videoludica. E siccome tutto il mondo è paese, al grido di “Lei non sa chi sono, carolei!”, in tutti questi casi il “flamer”, l’iracondo utente incline allo scontro verbale si è rivelato essere un militare in servizio con accesso a documenti confidenziali, manuali tecnici e materiale relativo ai mezzi pronto a pubblicarli su un forum per pascersi della sua supremazia intellettuale.

Cosa successa oltre una dozzina di volte, censite da Wikpedia.

Tali occorrenze hanno spinto i moderatori dei forum e dei social a pattugliare gli stessi alla caccia di militari nerd chiacchieroni da bannare e hanno spinto alcuni organi di reclutamento a chiarire che, nonostante le richieste ricevute non considerano (ancora) giocare a War Thunder una causa ostativa ad un lavoro nel settore della ricerca militare.

Anche se, visti i quarti di luna, dovrebbe.

