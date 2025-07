L’anziano arrestato alle proteste anti-Trump

I nostri lettori ci segnalano un video in cui è possibile vedere un signore anziano che viene arrestato da due poliziotti di fronte al palazzo del Campidoglio, a Washington.

Dal passo incerto e dall’utilizzo di un deambulatore è intuibile l’età avanzata del protagonista, mentre riguardo la località abbiamo una conferma osservando lo scorcio dell’edificio sullo sfondo e leggendo le scritte presenti sulle divise e sui veicoli parcheggiati.

Il video originale è reperibile cliccando qui.

Il video viene ricondiviso con caption che rimandano ad un presunto arresto di un veterano di guerra durante le proteste anti-Trump negli Stati Uniti, e sia il video che la notizia sono veri e verificati.

Cosa è accaduto

L’individuo arrestato si chiama John Spitzberg, è un veterano di 87 anni ed ha raccontato l’accaduto durante un’intervista al media indipendente NPR.

John si trovava a Washington in occasione del 250° anniversario dell’esercito americano – coincidente con il 79° compleanno del presidente Donald Trump – e aveva preso parte ad alcune proteste pacifiche del gruppo Veterans Against the War, che contava circa una settantina di persone.

L’uomo avrebbe superato il cordone di polizia che delimitava la protesta, motivo che ha portato al suo fermo ed identificazione.

In questa foto è possibile osservare John durante un’altra manifestazione di alcuni mesi fa.

Dopo essere stato ammanettato, l’uomo è stato trattenuto per più di dieci ore per poi essere rilasciato e verrà probabilmente accusato di manifestazione illegale.

Nota a margine: John non è stato l’unico arrestato nel corso della giornata, giacché sono stati segnalati dalla polizia oltre 60 fermi per motivi similari.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.