Il nuovo giallo dell’autunno in arrivo è il contenuto delle navi della Flotilla, un vero e proprio gatto di Shroedinger. Parliamo ovvimente della Sumud Flotilla, gruppo di navi il cui scopo dichiarato era partire “dai porti del Mediterraneo per rompere l’assedio imposto a Gaza”

Una azione dimostrativa quindi avvolta dall’obiettivo caritatevole di portare aiuti, ma è su questo che le parti in causa non concordano, con una ridda di contraddizioni reciproche da sollevare

Versioni a confronto: il contenuto delle navi della Flotilla

L’ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, ha descritto infatti la presenza di aiuti, anche se “inferiore al contenuto in un singolo camion. Un numero irrisorio rispetto agli oltre mille cinquecento convogli entrati solo nell’ultima settimana a Gaza attraverso i canali ufficiali”

Per Peled quindi gli aiuti ci sono ma sono pochi.

Per il Ministero Israeliano “Nessuna delle 40 imbarcazioni che partecipavano alla Global Sumud Flotilla, intercettata da Israele durante lo Yom Kippur, trasportava aiuti umanitari”.

Apparentemente quindi l’ambasciatore Peled è stato smentito dallo stesso Ministero della nazione che rappresenta.

Per la Flotilla “Giornalisti, osservatori per i diritti umani, parlamentari e organizzazioni umanitarie hanno fornito prove innegabili degli aiuti a bordo”

La Flotilla quindi rivendica le prove testimoniali indicate accusando Israele.

Il corso di azioni corretto? Riscontrare prove e video: giornalismo ci tocca ricordare alla stampa non significa riportare i pareri di chi parla del tempo, ma aprire la finestra e guardare il cielo, ed è questo l’invito che poniamo al giornalismo.

