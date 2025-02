Vasco Rossi ha cominciato la sua carriera con l’ultimo posto a Sanremo: questo un falso mito musicale che ci raccontiamo, di Sanremo in Sanremo, per esorcizzare i fallimenti.

Se un titano della musica come Vasco Rossi è stato bocciato, significa che c’è speranza: non siamo sconfitti, ma geni incompresi come lui, e se non lo siamo siamo pronti ad una esplosiva rivincita.

Tranne che Vasco Rossi non è mai arrivato ultimo.

Vasco Rossi ha cominciato la sua carriera con l’ultimo posto a Sanremo?

Siamo a Sanremo 1982, e il cantante di Zocca porta il celeberrimo “Al Massimo”.

Nel 1982 il Festival ha un regolamento assai cervellotico rispetto a quello attuale: i cantanti sono divisi in due gruppi, A e B. I 14 membri della categoria B vengono ammessi automaticamente alla finale, mentre la categoria A, composta da 16 cantanti, viene dimezzata nel corso delle prime due serate attraverso il voto delle giurie.

In quanto all’epoca emergente Vasco Rossi finisce nel “girone A”, con l’unica voce affermata di Claudio Villa, che confida quindi nel trionfo. La giuria predilige gli esordienti, e tra mugugni e polemiche si arriva al trionfo di Riccardo Fogli con “Storie di tutti i giorni”, il secondo posto di Al Bano e Romina Power con “Felicità” e il terzo posto di Drupi con “Soli”.

Vasco Rossi non riceve un posto in classifica: all’epoca si davano i risultati solo dei podisti.

“Al Massimo”, registrata come “Vado al massimo”, viene segnata per ultima in ordine alfabetico, creando l’illusione della sconfitta totale in chi legge gli elenchi.

L’anno dopo, Vasco Rossi torna con “Vita Spericolata” tra i Big, arrivando però penultimo. Non ultimo.

A questo punto della carriera Vasco Rossi non aveva bisogno di puntare al primo: era già conosciuto e stimato, e ad un livello diverso da quello della Kermesse musicale. Incassò il penultimo posto e proseguì sulla via della sua fama.

