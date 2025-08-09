Uno studio interessante pubblicato su Nature Biomedical Engineering e svolto presso la Texas Tech University a Lubbock parla di vaccino attraverso il filo interdentale.

Siamo ovviamente alla fase iniziale dei test, e i test promettenti sulle cavie non sempre hanno riscontri nella pratica quotidiana, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarebbe una buona notizia.

Vaccino attraverso il filo interdentale? Studi in corso

Su cinquanta topi è stato spalmato nelle aree della gengiva prossime al colletto dentale, l’epitelio giunzionale, il tradizionale vaccino antinfluenzale. Un test parallelo su epitelio giunzionale, spray nasale e in modalità sublinguale ha dimostrato risultati particolarmente efficienti per la somministrazione gengivale.

I topi che hanno subito la somministrazione gengivale hanno avuto un’ottima risposta immunitaria e sono stati protetti dalle conseguenze più gravi dell’influenza che invece ha ucciso esemplari non sottoposti al vaccino.

“La tecnica del filo interdentale ha dimostrato inoltre di fornire una protezione antinfluenzale comparabile a quella che si ottiene attraverso l’epitelio nasale”, hanno confermato i ricercatori, aggiungendo che tale tecnica risulta più sicura del vaccino mediante mucosa nasale, che permette facilmente l’accesso dei farmaci al cervello e richiede quindi le cautele del caso e più efficace della modalità sublinguale, con aumento delle cellule T (un tipo di globuli bianchi che combatte le infezioni) nei polmoni e nella milza dei topi, e anticorpi in feci e saliva (prova che erano in giro per il corpo così tanto da poter essere “smaltiti”).

Un primo stadio dei test umani ha previsto l’uso di un colorante, sostanza neutra, che ha permeato l’epitelio giunzionale.

Ottimismo? Sì, ma, come sempre, la chiave è la pazienza. Roma non fu costruita in un giorno.

