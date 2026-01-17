Una parata di Stephen Hawking al Carnevale di Cadice sciama per le strade per beneficienza. Un gruppo di attori vestiti come il compianto scienziato, con tanto di sedia a rotelle per ricordare la Sclerosi Laterale Amiotrofica con cui lo scienziato ha convissuto per tutta la sua lunga vita sono infatti arrivati al Concorso Ufficiale dei Gruppi del Carnevale di Cadice, atto di apertura propedeutico al Carnevale di Febbraio.

Lo scopo? Raccoglire soldi per la ricerca contro la SLA

Una parata di Stephen Hawking al Carnevale di Cadice, ma per beneficienza

I dodici attori, non disabili, hanno infatti annunciato che doneranno le sedie a rotelle usate a persone malate di SLA mediante le associazioni di supporto e mediche, unitamente al frutto della campagna di sensibilizzazione improvvisata contro la malattia.

Che irrompe nel carnevale per ricordarci l’importanza di donare soldi per la ricerca.

Del resto Stephen Hawking aveva un gran senso dell’umorismo: nel tentativo di dimostrare che il viaggio nel tempo è impossibile infatti in vita diffuse biglietti retrodatati per una festa aperta ai soli viaggiatori nel tempo pronti a tornare indietro per cambiare un passato in cui l’illustre astrofisico era rimasto solo con la torta, dimostrando di poter cambiare il passato e festeggiare con lui.

E del resto tra gli scatti appare il patrocinio di una associazione di contrasto alle malattie neurodegenerative intitolata alla giovane Gabriella, bambina classe 2019 afflitta da una malattia neurogenerativa rara, quel genere di malattie che solo la ricerca scientifica può combattere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

