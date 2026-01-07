Un toast…della madonna
Florida, 1994.
Una mattina qualunque, Diana Duyser si prepara un semplice toast al formaggio. Un gesto quotidiano, quasi automatico. Ma al primo morso, qualcosa la spinge a guardare meglio quella fetta di pane bruciacchiata. Lì, tra le sfumature dorate della tostatura, Diana giura di riconoscere un volto: quello della Vergine Maria.
Convinta di trovarsi davanti a un segno divino, la donna decide di conservare il toast come una reliquia. Lo avvolge con cura nella plastica e gli dedica un piccolo altarino domestico, degno delle più ferventi devozioni popolari.
Una scena che ricorda, per assurdità, l’allegra burla del ritratto di Obi-Wan Kenobi scambiato per Gesù e venerato per anni da una famiglia mormone — ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.
Il tempo passa, e con esso dieci anni di vita quotidiana. Eppure il toast, sfidando ogni legge della natura, non mostra traccia di muffa.
Anzi: sembra portare fortuna. Diana racconta di aver vinto 70.000 dollari al casinò proprio grazie al suo “miracolo” personale. Una coincidenza? Forse. Ma la leggenda del toast miracoloso ormai è nata.
Nel 2004 la donna decide di mettere all’asta la sua insolita reliquia su eBay, fissando un prezzo di partenza di 3.000 dollari. La piattaforma, sospettando una truffa, blocca l’inserzione.
Ma Diana non si arrende.
Contatta la piattaforma che, dopo un confronto diretto con la venditrice, riammette l’oggetto, riconoscendo la genuinità — quantomeno nell’intento — della vendita.
Da quel momento, l’asta esplode: oltre 100.000 offerte e un interesse mediatico internazionale. Alla fine, il toast viene acquistato per oltre 27.000 dollari dal proprietario di un casinò, chiudendo così il cerchio di una storia che mescola fede popolare, folklore contemporaneo e un pizzico di irresistibile ironia (ricordate la vittoria al casino “supportata” dal sacro toast?)
Un miracolo? Una trovata fortunata? O semplicemente l’ennesima dimostrazione che, nel grande teatro dell’assurdo umano, anche un toast può diventare leggenda?
