UFO avvistati in Sicilia e Campania? Era solo un razzo di SpaceX

L’oggetto luminoso avvistato nel cielo domenica sera, 23 giugno, da molti siciliani e in diverse parti del sud Italia, non era un UFO. La luce, che ha suscitato curiosità e un po’ di inquietudine, è stata identificata come quella emessa da un razzo vettore di SpaceX, l’azienda spaziale di Elon Musk. Il razzo Falcon 9 Block 5 (Booster B1078/11) è stato lanciato alle 19:15 dal complesso di lancio 40 a Cape Canaveral, in Florida. La missione mirava a integrare la rete di satelliti Starlink in orbita bassa terrestre (LEO). Il razzo ha completato con successo il suo compito ed è stato recuperato.

L’avvistamento nei cieli dell’Italia meridionale

La traiettoria del Falcon 9 è stata visibile dalla Sicilia e dal sud Italia, grazie al suo passaggio a bassa quota che ha permesso a molte persone di osservarlo chiaramente da terra. In effetti, il razzo è stato visibile per diversi minuti in varie località, tra cui Palermo, Trapani, Agrigento, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Malta e la Puglia nord-orientale. Numerosi testimoni hanno ripreso lo strano fenomeno con foto e video, condividendoli poi sui social network. Inizialmente, alcuni hanno ipotizzato che si trattasse di un UFO o di un altro fenomeno paranormale. Tuttavia, i dubbi sono stati presto fugati: il centro meteorologico siciliano ha confermato che si trattava proprio del Falcon 9. La scia luminosa visibile in molti video e foto pubblicati in rete ha fornito la prova definitiva. Si trattava infatti dei satelliti Starlink appena rilasciati in orbita, ancora troppo vicini tra loro per essere distinti individualmente.

Ma come può un razzo creare tali aloni di luce?

Il secondo stadio del razzo Falcon 9 rilascia i satelliti in orbita e, prima di deorbitare, emette vapore acqueo e residui di combustibile a poche centinaia di chilometri di quota. A causa delle basse temperature, queste sostanze ghiacciano formando cristalli che riflettono la luce solare. Nonostante il tramonto a terra, il materiale ad alta quota può ancora essere illuminato dal Sole, spiegando la luminosità del “trenino” di satelliti. Pertanto, il fenomeno osservato ieri sera non ha nulla di misterioso o paranormale.

