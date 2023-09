Tagliare i capelli li rende davvero più forti? Un po’ di biologia per rispondere

Una delle grandi mitologie familiari è che tagliare i capelli li rende più forti. Motivo che ha portato generazioni di genitori a “rinforzare” i capelli della prole facendone involontari cosplayer dei personaggi di Full Metal Jacket, o intere chiome ad essere demolite per combattere indebolimenti e doppie punti.

Esattamente come soffiare nelle cartucce delle vecchie console non ne migliora la leggibilità si tratta di falso mito.

Vediamo come è fatto e come cresce un capello. Il capello nasce all’interno del follicolo pilifero, al cui interno viene generato il capello.

Esso si divide in tre parti: il bulbo, situato nella parte più interna del follicolo, la radice, avvolta nel follicolo e il fusto, formato da cheratina. Internamente viene formato da midollo, scarso nel capello umano ma ricco nel pelo animale e responsabile della sua “durezza e ispidezza”, la corteccia proteica e ricca di melanina e la cuticola, una guaina trasparente.

Nel lungo ciclo vitale del capello, dai due ai sei anni, può capitare che il capello per agenti atmosferici risulti rovinato in cuticola e corteccia: ad esempio l’acqua salmastra dei bagni estivi può lasciarlo sciupato, il sole battente cambiarne leggermente il colore e una scarsa cura darci le antiestetiche doppie punte.

Radere i capelli a zero non può agire su bulbo e radice: quindi di fatto tagliare i capelli non serve assolutamente a niente.

Il capello ricrescerà esattamente uguale: al massimo vi sarete liberati delle doppie punte e avrete meno fusto da lavare e asciugare tornati a casa, ma questo è quanto.

Se spesso le star indossano tagli cortissimi è perché il taglio dei capelli ha sempre avuto una valenza simbolica: nessun visagista suggerirà mai di tagliarsi i capelli a zero o quasi per migliorare la tenuta del capello, ma perché un taglio radicalmente diverso dal solito simboleggia un cambiamento nella percezione del sé e delle proprie idee.

Dal punto di vista ottico, un capello rapato a zero o cortissimo sembrerà più “spesso” perché tagliato più corto, più sano perché privato di una lunga sezione esposta a luce solare, salsedine, agenti atmosferici e pulito più facilmente: ma dal punto di vista tecnico basta lavare accuratamente e prendersi cura dei propri capelli.

E in caso di malattie come l’alopecia, ricorrere al medico.

