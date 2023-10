Perdere la pancetta con gli addominali è un mito di quelli radicalmente duri a morire perché autoconsolatorio: l’idea di potersi ingozzare come un pitone per poi bruciare magicamente i grassi e far emergere un corpo scolpito dalla devastazione dell’adipe solletica tutti.

Ma ci spiace dirlo: “fare gli addominali” serve per avere una muscolatura definita, ma non per abbattere l’adipe che la ricoprirà se non accompagnerete agli esercizi uno stile di vita sano e attivo che passa anche da una buona dieta.

Spiacente, non potete perdere la pancetta con gli addominali

Non esistono esercizi che “localizzano” la perdita di adipe, e non esistono esercizi miracolosi che prometto enormi risultati in breve tempo.

Esistono diverse conformazioni fisiche (gli uomini tenderanno ad avere scorte di adipe sulla pancia, le donne su cosce e fianchi, entrambi hanno una disposizione di cellule adipose già “predisposta” alla nascita), ed esistono cellule nel nostro corpo che raccolgono adipe per “i momenti bui”.

Limitarsi a “fare gli addominali” non comporta bruciare quelle scorte: lo scopo non è “trasformare una parte del corpo”, ma fare in modo che quei “palloncini” adiposi non si riempiano fuori da ogni controllo.

Il segreto passa quindi da una combinazione di fattori: addominali sì, ma perché se dimagrisci vuoi sfoggiare dei muscoli tonici, ma prima anche solo di pensarci bisogna gestire una dieta sana, prediligere esercizi di tipo “cardio”, dedicarsi a lunghe passeggiate e mantenere una buona alimentazione.

