Sinner il Babbo Natale spazzaneve

Jannik Sinner è diventato in poco tempo uno degli sportivi italiani più popolari ed amati di sempre.

Vincente sul campo, onnipresente negli spot pubblicitari e parodiato da Giovanni Vernia, purtroppo di pari passo a fama e successo sono cominciati ad arrivare anche speculazioni ed articoli clickbait.

Puntuale come un orologio svizzero, la lacrima strappastorie riesce da sempre ad assicurarsi un posto nell’olimpo dei contenuti clickbait.

Nel posto possiamo leggere di come “da bambino si allenava con una racchetta rotta e palline consumate” e di conseguenza perchè abbia “deciso di finanziare al 100% le spese per racchette e attrezzature destinate a tutti i bambini meno fortunati“.

Tutto splendido, anche i campi da tennis con tre reti consecutive, popolati da mutanti e circondati da neve sbrilluccicante ed alberi giganti.

Sebbene le immagini siano palesemente realizzate (male) con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale (Adobe Firefly, per i curiosi), i commenti entusiasti piovono copiosi (almeno come la neve nella “foto”):

Persino un giornale decide di dare entusiasta la notizia:

Superfluo a questo punto sottolineare che Sinner, già campione italiano di sci a 12 anni (slalom gigante), sia cresciuto tennisticamente tra Forte dei Marmi e Bordighera, seguito dai migliori coach nazionali.

Inutile sottolineare come i campi di Sesto Pusteria siano decisamente diversi da quelli in foto ed abbiano già pianificato delle migliorie ad opera del comune, il popolo di internet ha già decretato il reale benefattore.

PS: In ogni caso, Forza Sinner

