Un quotidiano portoghese ha confuso Valentino con Dario Ballantini: non un quotidiano qualsiasi, non un Valentino qualsiasi. Il quotidiano portoghese Expresso, pubbblicazione di punta del gruppo Impresa e Valentino Ludovico Clemente Garavani, al secolo Valentino, uno dei più importanti stilisti Italiani del secolo passato e presente, icona di stile i cui abiti hanno calcato le scene pubbliche più importanti.

E l’Expresso nel suo ultimo omaggio è finito, anche se per poco, a dargli il volto di Dario Ballantini, celebre imitatore che tra i mille volti noti che ha indoossato annovera anche quello di Valentino.

Sì, un quotidiano portoghese ha confuso Valentino con Dario Ballantini

La magia di Internet Archive ci consente anche di tracciare una linea temporale: alle ore 19:07 del giorno 19 Gennaio, nonché di buon mattino alle ore 5:22 del 20 Gennaio, il viso ironico di Dario Ballantini faceva bella mostra di sé sulla pagina.

Solo attualmente, a seguito della fama ottenuta dal simpatico errore (ma pur sempre un errore) sui social, ecco che l’effigie è stata finalmente corretta, ed il sito riporta un’immagine corretta (archiviata su Internet WebArchive assieme alle precedenti versioni “fallate”).

Fortunatamente esistono siti di archivio che registrano passate versioni di siti internet cambiati o rimossi, così questo simpatico blooper continua ad esistere, sia pur in una forma diversa.

