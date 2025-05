Ci segnalano i nostri contatti un video che ritrae una modella con uno scorpione vivo tra i capelli, che nei commenti viene indicato come “prodottto con AI”.

Nell’oceano di contenuti scioccanti fatti con AI, è un contenuto del tutto reale.

Ha torto anche chi definisce lo scorpione “l’animaletto da compagnia della modella” o dichiara che la stessa sarebbe usa accompagnarsi all’animale, indicando come “prova” il look esuberante della stessa.

Si tratta sostanzialmente del dietro le quinte di un lavoro andato un po’ male, che fortunamente (e anche grazie ad alcuni fattori che vedremo) non è andato peggio.

Sì, questo video della modella con uno scorpione vivo tra i capelli è vero e non fatto con AI

La modella è Lorena Tinodi, fotografa e stilista (oltre che, appunto, modella), incaricata a febbraio di posare per la campagna promozionale di Jeffree Star Cosmetics, ditta che offre tra l’altro una palette ispirata ai segni zodiacali.

Tra i quali, ricordiamo, figura il segno dello Scorpione.

Uno Scorpione Imperiale è quindi stato collaboratore improprio della Tinodi, fino a decidere di darsi alla fuga accettando una passaggio nella parrucca ispirata a Cleopatra usata nelle foto.

Proprio nel bel mezzo delle riprese, mentre stavo provando una nuova tendenza audace, lo scorpione si è fatto strada nella mia parrucca. Invece di andare nel panico, sono scoppiata a ridere e ho pensato

“Solo a me poteva capitare di avere uno scorpione così vicino in un’occasione di makeup estremo!”

Sono momenti come questi che mi ricordano perché amo mescolare un po’ di pericolo con il glamour. Questo cameo inaspettato ha trasformato quella che avrebbe potuto essere un’esperienza snervante in uno dei segmenti più memorabili e straordinariamente divertenti della giornata.

Ha dichiarato la stessa.

Inoltre a giudicare dalle foto e dagli hashtag usati dalla Tinodi, l’animale nel video è un Heterometrus, parte del genus noto collettivamente come Scorpioni delle Foreste Asiatici, un animale solitamente pacifico e poco avvezzo ad usare il pungiglione (preferendo le chele), e il cui veleno peraltro raramente è mortale ma causa dolori e infiammazioni.

La loro docilità li porta in quei paesi ad essere usati come animali domestici e, in questo caso, ad essere usati come oggetto di scena per video e campagne pubblicitarie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.