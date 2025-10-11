Ci segnalano i nostri contatti immagini di code per la Settimana d’Oro in Cina, il “megaponte” che unisce la giornata nazionale della Repubblica Popolare Cinese al weekend lungo e, occasionalmente, anche alla festa di mezzo autunno, due festività importantissime che ricordano la fondazione dell’attuale Repubblica Popolare Cinese ed una serie di antiche ritualità legate alla leggenda degli amanti Houyi e Chang’e, rappresentanti della Luna e del Sole, dello Yin e dello Yang (e per una via molto, molto lunga e traversa di cui parleremo magari in altra occasione, alla leggenda che sarebbe diventata la Sailor Moon animata)

Ma quello che importa in questo caso è perché il Ponte della Golden Week sia così importante.

Sì, queste sono le impressionanti immagini della Settimana d’Oro in Cina

Sostanzialmente, consentire una settimana obbligatoria di vacanze, ovvero tre giorni di ferie che combinati al weekend lungo devono dare ai lavoratori almeno una settimana libera, o otto giorni se la coincidenza con la festa di autunno consente, è un modo sia per intensificare il turismo sempre più importante nella regione che per consentire ad eserciti di pendolari di ricongiungersi alle loro famiglie.

L’effetto è voluto e mette in strada eserciti di pendolari pronti a cercare di godere le festività spesso lontano dai luoghi dove lavorano: il sette ottobre al casello autostradale di Wuzhang, tra le province di Anhui e Jiangsu, tutte le 36 corsie sono state aperte per gestire l’enorme afflusso di veicoli, emblema del traffico dei pendolari in tutto il paese.

Del resto stiamo parlando delle due feste più sentite del paese: il 1º ottobre si commemora solennemente la fondazione della repubblica popolare nel 1949 con Mao Zedong, mentre tra settembre e ottobre nella Festa Lunare le piazze si riempiono di giovani che festeggiano cercando l’amore come la mitica Principessa Lunare e il suo spasimante/marito, si fanno volare lanterne nei cieli e le famiglie si riuniscono in gioiose manifestazioni di piazza.

Incidentalmente per gli impallinati di ecommerce questo è il motivo per cui tutti gli ordini online provenienti da siti cinesi subiscono rallentamenti nella prima settimana di ottobre: semplicemente i negozi sono chiusi.

