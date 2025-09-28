Sì, Quentin Tarantino ha promesso di non dare soldi alla madre, anche se, come vedremo, qualche eccezione l’ha fatta. La storia, riportata in un meme su TikTok che a sua volta cita la pagina FB di cinema La Scimmia Pensa, nasce negli anni della scuola.

La rivelazione viene da un’intervista del 2021

Sì, Quentin Tarantino ha promesso di non dare soldi alla madre (quasi)

“Così lei si stava lagnando di questo e quello e nel mezzo della sua sparata mi dice ‘Ah, comunque, questa piccola carriera da scrittore‘, e qui mi fa gesto con le dita e tutto il resto ‘questa piccola carriera da scrittore che stai facendo? È una pu**anata con la quale devi smettere!’, intendendo che non potevo farla in classe quando dovevo fare altro”

Ovviamente il riferimento era ad un “piccolo atto di ribellione” che il giovane Tarantino si concedeva: distrarsi durante le lezioni scrivendo copioni per i film che avrebe voluto fare un giorno, e lì per lì Quentin non le rispose, ma pensò di farlo

“Quando lei mi parlò con tutto quel sarcasmo, nella mia testa io le avevo già risposto ‘Ok signora, un giorno diventerò un famoso scrittore e non ti darò un centesimo. Nessuna casa, nessuna vacanze, nessuna Cadillac come quella di Elvis mamma. Non avrai niente da me perché mi hai preso in giro in quel modo'”

Confessò di aver pensato.

Nello stesso mese Connie Zastoupil, madre di Tarantino, venne a sapere dall’intervista della promessa e rispose di essere orgogliosa di suo figlio e contenta dei suoi successi personali e familiari, dedicandosi ad essere nonna di suo nipote Leo.

Tarantino contro-contro rispose dicendo che alla fine aveva aiutato la madre con dei debiti col fisco, cosa che rende il suo voto meno assoluto, ma questo non significa che l’avrebbe ricoperta di lussi

“Non ci saranno case né Cadillac, perché ci sono conseguenze su come parli con un figlio, e bisogna sempre ricordare di non essere sarcastici su qualcosa che per un figlio è importante”

Commentò Tarantino sulla sua scelta di scegliere di coprire comunque i debiti tributari della madre, ma senza fermarsi ad elargire doni.

