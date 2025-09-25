Sì, quattordici infermiere del St. Vincent Hospital in Wisconsin erano incinte nello stesso momento. Questa la “notizia curiosa” che ci è stato chiesto di esaminare

Taceremo su commenti da tregenda che la pagina non ha moderato e che dimostrano quanto arretrato sia il senso civico dell’utente medio di Internet: quello che importa è che la notizia sia vera. Sorprendente, ma di fatto neppure tanto.

Sì, quattordici infermiere del St. Vincent Hospital in Wisconsin erano incinte nello stesso momento

Parliamo di un Ospedale non-profit da oltre 500 posti letto, non esattamente dunque un ospedaletto con dieci infermiere in croce. Per essere precisi, a maggio del 2025, quando questa foto divenne virale, in servizio ce ne erano 87 di infermiere, e 14 infermiere in stato interessante era un numero perfettamente gestibile.

Ciò nonostante la notizia è diventata presto virale, e la stessa struttura ne ha approfittato per parlare di eguaglianza e rispetto delle donne lavoratrici, conformemente alla missione sociale della struttura.

La foto è diventata virale infatti a cavallo tra la Giornata Internazionale degli Infermieri (12 Maggio), dedicata alla figura di Florence Nightingale e la Festa della Mamma (che tutti sappiamo essere il 10 maggio).

Nel momento di massima diffusione dello scatto otto infermiere avevano già partorito otto sanissimi bambini, in una struttura che ha mostrato di essere “una grande famiglia unita”.

