Sì, Netflix ha messo un uomo in un cartellone promozionale (va via oggi)

Sì, Netflix ha messo un uomo in un cartellone promozionale, e va via oggi. Il figurante del mistero ha preso possesso della sua bizzara dimora il giorno sei Agosto ed andrà via oggi, giusto in tempo per attirare l’attenzione su The Last House, thriller vagamente ispirato alla cabin fever ed al lockdown pandemico.

Per attirare l’attenzione, Netflix ha inscenato un uomo cartellone nel senso più reale del termine.

Sì, Netflix ha messo un uomo in un cartellone promozionale (va via oggi)

Nella storia una “famiglia tipo americana” (moglie, marito, due figli) si ritrova misteriosamente intrappolata in casa per anni, costretti a trovare un modo per ottenere risorse in una casa diventata una prigione mentre il mondo lì fuori viene interessato dallo stesso fenomeno, diventando una landa desolata e senza tracce di vita umana, mentre la loro abitazione diventa una trappola e i legami familiari si sfaldano nell’isolamento.

Come promozione Netflix ha ben pensato di piazzare un figurante a Sunset Boulevard in completo isolamento, osservato dalla folla.

Per poco: entrato il 6 agosto, il figurante andrà via proprio oggi, giusto in tempo perché un thriller annunciato in sordina sia pepato da un po’ di attenzione.