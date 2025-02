Sì, Facebook sta chiedendo ai creatori di pagine di confermare l’età del loro pubblico: molti si sono svegliati con un testo in inglese che li invita a confermare se hanno o meno contenuti vietati ai minori di anni 13.

Il tutto porta all’aderenza a norme come l’americana COPPA o il nostro decreto legislativo 101 del 2018, recepimento del GDPR.

Sì, Facebook sta chiedendo ai creatori di pagine di confermare l’età del loro pubblico

Secondo il nuovo messaggio ora si fa sul serio: Meta è pronta a censurare e ridurre la portata delle pagine che non confermeranno di non rivolgersi a quella parte del pubblico, i bambini, che sui social non dovrebbero proprio esserci.

Il meccanismo esplicato dal pop-up è semplice: i minori di anni 13 secondo diversi ordinamenti giudiziari non dovrebbero essere sui Social, ma sovente ci finiscono lo stesso e ci sono pagine che li irretiscono fornendo loro contenuti.

I violatori saranno puniti con la censura e la demonetizzazione: la “morte sociale” della pagina di fatto sui social.

