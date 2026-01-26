Sì, è possibile trovare parti da utilitaria in una supercar, o provare a fabbricare le proprie. Lo ha scoperto il proprietario di una Lamborghini Murcielago, che ha riscontrato di aver già visto gli indicatori delle frecce laterali in una Ford Focus di prima generazione.

Si tratta di un “segreto di Pulcinella”: non un è un imbroglio, non è un caso di “noncielodikeno”. Semplicemente anche in una autovettura di lusso non tutto deve uscire uscire dalla stessa fabbrica, ed è conveniente comprare diversi elementi e assemblarli.

Solo nella Murcielago è possibile trovare parti in comune con diversi veicoli. Gli stessi devioluci usati nella Murcielago sono stati comprati da Alfa Romeo per la Spider ed altri veicoli di lusso, e l’impianto di climatizzazione ha componenti SPAL usate anche da Ferrari per la 360, mentre lo staccabatteria incorporato si basa su un umile interruttore di Cole Hersee, foderato con finitura al carbonio aggiunta, disponibile da ogni buon grossista di elettronica.

Non è una truffa, non è uno scandalo: non tutto su un veicolo di lusso è di lusso, non tutto viene creato apposta per quel veicolo.

Quindi usando parti dello stesso stampo, ma per scopi diversi, un restauratore può risparmiare qualcosa perdendo sul brand: cosa che se sei sufficientemente ricco per permetterti una supercar non farà molto, ma se cerchi di riparare veicoli datati per cui i ricambi non sono disponibili, o hai un progetto sotto budget tra le mani, fa.

Su thingiverse puoi trovare parti del cruscotto per una Porsche 944 e si possono stampare altre parti della carrozzeria per la 911 in 3D. Certo, con le finiture il prezzo lievita, ma sono interessanti esperimenti.

Come il tentativo di un utente di ristampare parte dei costosi fari di una Bugatti Chiron, edizione limitata a sua volta di un modello prodotto da Valeo, famoso fornitore di automotive le cui componenti sono in ogni vettura, dalle macchine di lusso alle utilitarie come le Smart (le chiavi originali di una 451 hanno il logo della sulla lama) e un simile modello è sulla Toyota Prado.

