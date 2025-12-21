Sì, dopo 400 anni le Poste Danesi cesseranno di consegnare lettere (ma qualcuno dovrà farlo)

Sì, le Poste Danesi cesseranno di consegnare lettere. E no, questo non significa che i titoli che avete letto e sicuramente leggerete sulla fine della posta tradizionale in Danimarca siano del tutto reali.

Andiamo con ordine e spieghiamo però cosa sta accadendo.

Sì, le Poste Danesi cesseranno di consegnare lettere (ma qualcuno dovrà farlo)

Dopo 400 PostNord, fusione dei servizi postali Danesi e Svedesi cesserà di occuparsi della consegna delle lettere.

Delle 1500 cassette postali dismesse, 1000 sono state vendute all’asta in poche ore dall’inizio della vendita, e le altre saranno vendute entro gennaio, con un valore (per gli interessati) di circa 270 euro per una cassetta delle lettere in buone condizioni e 200 se volete risparmiare 70 euro al cambio comprandone una usurata.

Semplicemente, la digitalizzazione della società ha ridotto il numero di lettere che vengono consegnate e scritte e il core business delle poste nazionali è passato alla copiosa consegna di merci e pacchi, accresciuti ulteriormente dall’ecommerce, provvedendo al rimborso dei francobolli inutillizati. Ma questo non significa che in Danimarca non si consegnerà più posta.

Semplicemente l’incombente passerà a Dao, operatore privato in appalto

Secondo le leggi danesi infatti deve esserci un servizio postale in grado di consegnare lettere.

Se non lo faranno le Poste Nazionali, bisognerà appaltare il servizio a qualcun altro, e quindi se in futuro Dao rinunciasse all’appalto bisognerà trovare qualcun altro che lo faccia.

La differenza è cosmetica e funzionale: i Danesi ora dovranno recarsi da un operatore in appalto, o pagare per il ritiro a domicilio, rinunciando alle buchette delle poste.

Come però abbiamo visto per oggetti vintage come i giradischi, nonostante il calo in media dell’uso delle lettere, esiste un ritorno nella fascia tra i 18 e i 34 anni, citati da Dao come i più prolifici: i giovani adulti vedono nella lettera fisica qualcosa che avendo un costo maggiore, richiedendo un impegno maggiore e lasciando una traccia tangibile prova dell’impegno affettivo necessario.

