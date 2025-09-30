“Non mi pare un granché di idea”: questa la risposta dell’ex atleta Serena Williams, campionessa di tennis in pensione, accolta in un hotel di New York da una pianta di cotone.

Pianta che universalmente è il simbolo della schiavitù degli afroamericani del 1800 e che qualcuno ha pensato di far trovare nella stanza dell’atleta con una mossa decisamente poco cortese.

Serena Williams accolta da una pianta di cotone: “Non mi pare un granché di idea”

La campionessa era presente nella Grande Mela per il lancio di NikeSKIMS, brand del noto marchio sportivo declinato però al femminile.

Nel breve reel Instagram stacca un batuffolo di cotone dalla pianta e dopo esserselo strofinato su una mano dichiara che l’idea “non le pareva un granché”.

Del resto non possiamo che concordare.

