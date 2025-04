L’introduzione delle AI ha rivoluzionato il modo di fare media, e districarsi su come non solo pubblicare, ma rendere il contenuto attraente e visualizzato è diventato sempre più importante.

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando gli scenari competitivi, la SEO richiede una visione strategica sempre più affinata e le performance ADS nell’e-commerce dipendono da ottimizzazioni avanzate e visione ampia. A Milano potrai seguire 3 approfondimenti di alto livello, pensati per professionisti esperti che non si accontentano di seguire i trend, ma vogliono alzare il loro livello di competenza.

SearchON: tre seminari a Milano su AI, SEO e Google Ads

Con Alessio Pomaro – Head of AI, Giorgio Taverniti – Co-founder, Head of SEO & AI Tech e Gabriele Benedetti – COO Area Consulenze @Search On Media Group, sarà possibile frequentare una full immersion di 3 giorni dedicata in particolare ad agenzie e team digital, per approfondire al meglio l’integrazione dell’AI nel marketing, le ultime evoluzioni della SEO e gli sviluppi di Google Ads nell’E-commerce attraverso strumenti specifici, casi di studio e file di esempio.

L’appuntamento è dal 6 all’8 maggio, ed insegnerà ad usare strumenti come il Prompt Design (imparando a “porre le domande giuste” alla AI per ottenere il risultato migliore), primeggiare sui motori di ricerca e ottimizzare le campagne e-commerce.

Vorrete quindi accorrere numerosi.

