Richiamato uno specifico lotto di padelle per cessione di alluminio

Ci segnalano i nostri contatti un richiamo relativo a due lotti di pentole. Si tranquillizzi il lettore: ormai tutte le pentole relative ai richiami sono state ritirate.

Le stesse note di richiamo sono indicizzate sul sito del ministero ma non più leggibili, evidentemente per le ragioni già dette. Converrà comunque controllare nel caso di qualche esemplare acquistato in precedenza.

Richiamato uno specifico lotto di padelle per cessione di alluminio

Si parla di pentole e tegami Valsecchi Indux, del lotto 305/24, ritirati per cessione di alluminio, vale a dire la possibilità di trasferire alluminio agli alimenti, con rischio per la salute.

Chi ha acquistato pentolame di quel lotto potrà riconsegnarle per un rimborso completo, sicuro del fatto che il lotto interessato è al momento ritirato dalla vendita.

Converrà periodicamente leggere il portale del ministero relativo al ritiro di articoli alimentari per maggiori informazioni e per tutela della propria salute, senza allarmismi ma per certezza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.