Quest’uomo ha davvero imparato il giapponese dai film porno?

Ci segnalano i nostri contatti la storia di un uomo che ha imparato il giapponese dai film porno. Il testo parla di “imparare dall’esposizione”. Un tempo in Italia vendevamo “Interactive English”, raccolte in VHS di film sottotitolati in un’era in cui i DVD non erano ancora disponibili e i sottitoli rari per imparare l’inglese un sottotitolo alla volta.

Secondo la storia Jakku Song, cinese appassionato di pornografia, avrebbe raggiunto il livello N2 (l’equivalente del nostro C2 in lingua inglese secondo QCER) guardando i video delle pornostar Sola Aoi, Tsukasa Aoi, Kana Momonogi e Suzu Honjo.

C’è solo un problema: esistono i video di lui che mostra orgoglioso i suoi certificati, esistono articoli sulla stampa giapponese che lodano lo sforzo, ma Jakku Song è un comico il cui stile di comicità comprende gag scatologiche e “politicamente scorrette” e potrebbe anche aver esagerato la sua storia per motivi di comicità.

Jakku Song stesso è la fonte del suo aneddoto.

In base al suo profilo si definisce l’ultimo signore dell’Asia, un parlante Giapponese da autodidatta e un uomo che conosce un po’ di giapponese.

Il suo stile di comicità prevede infatti alternare messaggi di pace e amicizia a profanità e gag scatalogiche, come video in cui in cui si presenta al suo pubblico in un Giapponese accurato ma evidentemente scolastico mentre una figura femminile fuori inquadratura gli strofina i piedi avvolti da collant in faccia o video in cui annuncia meet&greet coi suoi fan tenendo un giocattolo sessuale in bella evidenza.

I video in cui parla giapponese sono precedenti il video in cui attribuisce la sua abilità alla visione dei porno: il video in cui questo avviene, peraltro uno dei primi con doppiaggio inglese fornito dalla AI, risale al 3 Dicembre del 2024, mentre il citato video del sex toy è di marzo dello stesso anno e già nel 2022 compare un video in cui lo stesso Jakku insegna ai suoi conterranei a leggere e pronunciare il nome del manga “Dragon Ball” dal Giapponese traducendolo in cinese.

Data l’attitudine di Jakku Song ai giochi di parole sconci, potrebbe semplicemente aver volutamente “sottovalutato” il suo impegno con una ulteriore gag, esibendo il suo certificato di conoscenza linguistica attorniato da fazzolettini usati per una gag sconcia.

