Quanto dura la memoria di un pesce rosso? Forse più della vostra, e non è un’offesa. Ma la domanda che vi siete fatti sicuramente lo è rispetto al pesce rosso, animale che invece è in grado di conservare a lungo ricordi, ma in modo estremamente selettivo.

Un pesce rosso ricorderà alcune cose e non altre. Potremmo considerare la memoria come il disco fisso di un computer: avremo anche un processore superiore, ma la capacità di stivare dati di un computer è indipendente dalla capacità dello stesso di usare quei dati e programmi

Un pesce rosso ricorderà per tutta la vita quello che “gli interessa”.

Se gli darai cibo sempre dallo stesso lato dell’acquario, continuerà ad aspettarsi di ricevere cibo sempre da quel lato.

Se viene messo a contatto con altri suoi simili, imparerà a riconoscerli, con un periodo variabile prima di dimenticare la loro presenza dipendente dalla specie e dal singolo esemplare ma ben superiore ai tre secondi.

Se un pesce sarà munito di giochi nel suo acquario, imparerà a riconoscerne i percorsi e ne stimerà le distanze. Un pesce rosso non discorrerà di filosofia ed etica, non imparerà a leggere per memorizzare questo testo su Internet, ma è equipaggiato per ricordare quello che gli serve.

La leggenda metropolitana del pesce rosso come animaletto stupido e poco impegnativo che non ricorda niente i tre secondi deriva da un miscuglio di ignoranza, diffusione delle leggende metropolitane e senso di colpa: illudendoci che un pesce non ricordi i disagi che patisce in una piccola boccia ci impedisce di prendere in considerazione comprare acquari più grandi e stimolanti.

Cosa necessaria per il loro benessere.

