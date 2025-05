Problemi di monetizzazione su Facebook for Creators?

Ci segnalano diversi nostri contatti problemi di monetizzazione su Facebook for Creators. Diversi account, anche non aderenti a programmi di monetizzazione denunciano sospensioni per violazioni da parte di “entità collegate al profilo” e richeste di aggiornamento dati.

I post sono legittimi: ne abbiamo ricevuti su account gemellati a Bufale.

Cosa comporta? Non lo sappiamo. Forse un bug, forse un errore legato a cambiamenti in atto, ma sappiamo che non è un caso isolato

Al momento non ci sono segnalazioni di bug aperte su Facebook Developers, ma il subreddit /Facebook è invaso da segnalazioni, in tutto il mondo, di account bloccati.

Non ci sono neppure dichiarazioni uffficiali, ma ipotesi: collegamenti da cellulare riconosciuti come tentativi di accesso da dispositivi sconosciuti? Filtri buggati?

Non si sa, ma al momento non ci sono spiegazioni, ed ogni tentativo di appello risulta, ad ora, inevaso.

