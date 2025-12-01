Preghiere per far crescere le piante. La storia dell’uomo che sussurrava ai fagioli.

Scienza e religione difficilmente vanno d’accordo, ma ci sono stati casi in cui, timidamente, hanno cercato di darsi la mano.

Sul risultato non garantisco.

Oggi non vi parlo di una barzelletta, ma di un esperimento che coinvolse 150 persone e maltrattò migliaia di baccelli innocenti.

Stati Uniti. 1959.

Un reverendo americano chiamato Franklin Loehr pubblica un libro che promette di rivoluzionare le tecniche agricole sinora conosciute: la preghiera aiuterebbe le piante a crescere meglio.

I risultati pubblicati nel libro furono a dir poco sconvolgenti.

Un esperimento agricolo che sfidò la scienza

Nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del suo libro, “The Power of Prayer on Plants” (letteralmente traducibile con “Il potere della preghiera sulle piante”), Loehr condusse uno studio che, per quanto stravagante, sconvolse l’opinione pubblica.

I partecipanti al suo esperimento avevano ricevuto istruzioni chiare: dopo aver piantato i semi, dovevano pregarli di crescere.

Ogni giorno.

Costantemente.

A quanto pare, le piante che ricevevano preghiere prosperavano il 26,99% in più rispetto a quelle lasciate sole.

Non chiedetemi come fosse misurata la percentuale e come potesse essere così precisa. Ma si sa, quando ci sono di mezzo le percentuali, il fattore di veridicità di una notizia schizza sempre alle stelle.

Forte di questi successi, Loehr lanciò sul mercato un “kit fai-da-te” per la coltivazione, completo di semi e istruzioni per pregare la natura…ma non solo!

I risultati furono così incoraggianti che il reverendo non si fermò all’agricoltura, ma estese lo studio ai bachi da seta, scoprendo che anche in questo caso la preghiera aveva un effetto miracoloso: le uova prodotte dai bachi “pregati” risultavano il 14% più feconde.

Scienza o miracolo?

Di fronte a risultati così sorprendenti, ci si potrebbe chiedere perché i metodi di Loehr non siano stati adottati su larga scala dall’industria agricola moderna.

Era forse un complotto delle “Lobby dei fertilizzanti”, spaventate da un concorrente così economico e spirituale?

La risposta, purtroppo, è molto più semplice e meno avvincente.

Il reverendo Loehr, nonostante i successi dichiarati, decise di non sottoporre mai i suoi esperimenti a una verifica da parte della comunità scientifica.

La mancanza di un metodo scientifico rigoroso, la possibile manipolazione dei dati e l’assenza di un controllo esterno hanno fatto sì che i suoi studi rimanessero una curiosità e non un’ipotesi scientifica da approfondire.

Insomma, la componente religiosa era prevalente rispetto a quella scientifica, riducendo l’innovazione ad un “mistero della fede”.

