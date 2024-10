Posso usare il cellulare mentre lo ricarico? E se rompo il cavo mi serve quello originale?

Abbiamo già affontato alcuni falsi miti sulla ricarica dei cellulari, ora tocca ad una delle domande: posso usare il cellulare mentre lo ricarico? E se rompo il cavo? Devo comprarne uno della stessa marca?

La risposta è in entrambi in casi diversa a quella che vi immaginate.

Posso usare il cellulare mentre lo ricarico?

Abbiamo già visto assieme la risposta alla domanda se posso tenere in ricarica il cellulare tutta la notte.

Sì, posso farlo: i cellulari moderni sono perfettamente in grado di modulare la ricarica, imparando da soli quando e come prelevare corrente, ad esempio arrivati al 100% o valore prossimo passare ad una “carica di mantenimento”.

Proprio per questo con un cellulare moderno non è più un taboo da evitare usarlo mentre è in ricarica: i cellulari moderni sono perfettamentre in grado di sapere quando si sta surriscaldando e rimediare. Secondo il forum Samsung è una pratica da limitare, ma un cellulare moderno che si surriscaldi semplicemente andrà in “thermal throttling”, riducendo le prestazioni in modo da limitare il calore prodotto.

Dubitiamo che una semplice chiamata mentre il cellulare è in carica basti, mentre diverso è il caso di giochi “impegnativi”: in questo caso sempre Samsung offre una funzione che “mette in pausa” la ricarica redirigendo l’energia direttamente al cellulare e sono disponibili piccole ventole per il raffreddamento.

Ma salvo questi casi assai particolari telefonare usando un cellulare in carica non comporta danni per la batteria e la salute, e neppure giocare a qualche gioco leggero o sbirciare i social.

Resta comunque il rischio di rompere il cavo maneggiando il cellulare in modo imperito: e una volta rotto che si fa?

E se rompo il cavo mi serve quello originale?

Sorpresa, non avete bisogno di comprare cavi della stessa marca del cellulare.

Non avete bisogno neppure di comprare caricabatterie della stessa marca, infatti da lungo tempo non trovate più i caricabatterie nella scatola.

L’importante è comprare un caricabatterie di buona marca e buona potenza, con cavi adatti. Valgono per i cavi ormai USB-C o USB-A to USB-C le stesse avvertenze che valgono per multiprese e prolunghe: usare ad esempio su un caricabatterie da 18W un cavo non certificato è come usare un cavo sottile come prolunga. La ricarica sarà lenta e il cavo incline a surriscaldarsi e rompersi.

Un cavo certificato per un wattaggio superiore andrà bene, un non certificato o certificato per wattaggi inferiori male.

Un buon inizio per scegliere un caricabatterie è il manuale del vostro dispositivo, che riporterà la potenza consigliata. Passerete poi a comprare cavi di buona qualità: solitamente Amazon o i negozi specializzati aiutano.

Risparmiare sui cavi potrebbe causare problemi nel lungo periodo.

