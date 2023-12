Alla fine di un noto brano di Elio e le Storie Tese, “Supergiovane“, l’assurdo supereroe della gioventù dopo aver sconfitto il Governo e i Matusa propone ai suoi sodali di festeggiare con Coca Cola ed Aspirina promettendo che “tra dieci minuti andranno tutti in acido”

In realtà non solo la Coca Cola non “modifica” gli effetti dell’Aspirina dando al medicinale fantomatiche capacità stupefacenti, ma assumere Coca Cola con Aspirina è un invito a tentare i problemi gastrici.

Posso davvero sballarmi con Coca Cola ed Aspirina?

La stessa Bayer ha dovuto intervenire per sfatare una mitologia che deriva dai tempi di Grease confermando che non vi è alcuna interazione, e il nostro decano Paolo Attivissimo si è offerto da cavia per l’assunzione del beverone del Supergiovane col risultato di non riuscire ad “andare in acido” in un tributo di miccette mentre “il Governo esplode e i suoi brandelli in cielo compongono la scritta Zio Cantante”.

Di contro, l’Aspirina non andrebbe assunta a stomaco vuoto, e mai da persone soggette a problemi gastrointestinali, o comunque col supporto del medico che valuterà eventuali precauzioni, impossibilità o l’uso di gastroprotettori.

Tutte precauzioni che tendono a saltare se ti cimenti in esperimenti del genere.

