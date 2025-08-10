Posso comprare un monopattino ovunque? Questa è la domanda che ci pone vedendo spot online che promettono monopattini a prezzi bassi, spesso pubblicizzati con accessori, come i sellini che tecnicamente neppure potrebbero esserci.

Ma non tutti i monopattini nascono uguali: non guidereste mai un’auto o un motorino non omologati, non vediamo perché dovreste farlo con un monopattino.

Posso comprare un monopattino ovunque? Attenti all’omologazione

Ai sensi dell’art. 1, c. 75-octies, della Legge n. 160/2019, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Dimensionalmente e strutturalmente possiamo definire un monopattino in base alle dimensioni stabilite dall’art. 50 del c.d.s.: quindi di dimensioni non superiori 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Un monopattino non può avere sella o sedile: secondo una Circolare del Ministero dell’Interno il monopattino elettrico dotato di seduta e in grado di sviluppare velocità superiore a 6 Km/h può essere considerato ciclomotore o motociclo, con la conseguenza di escludere l’applicazione delle speciali disposizioni previste per i monopattini elettrici e di renderli soggetti alle nonne del CdS previste per quei veicoli.

Il monopattino altresì può avere solo un motore elettrico, limitato a 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e 25 km/h su strade urbane e percorsi ciclabili.

E tale motore dovrà avere una potenza nominale continua non superiore a 500 W.

I monopattini dovranno avere la marcatura CE come prodotto approvato in UE: detto marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Deve essere costituito dalle iniziali “CE”; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm: il marchio assicura che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell’ambiente

Dovranno essere muniti di luci di visibilità e segnalazione, ancorché per le frecce al momento non vi è sanzione amministrativa (ma la loro presenza è obbligatoria per i mezzi di nuova produzione ed è fatto obbligo di adeguarsi per gli altri).

Parimenti oltre che di luci, sia anteriore che posteriore e di frecce, i monopattini dovranno essere muniti di segnalatore acustico (il clacson) in grado di essere percepito a circa 30m di distanza, freno su ambo le ruote e limitatori di velocità per evitare sforamenti e corse pazze.

Dal punto di vista del comportamento

Il conducente dovrà munirsi di un casco, conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080: al momento l’assicurazione è obbligatoria per offrire servizi di noleggio, ma è consigliata all’utente finale e di tanto in tanto di discute sull’estensione ad esso dell’obbligo assicurativo come per gli altri veicoli.

L’utente dovrà tenere le mani sul manubrio, salvo che per la segnalazione della direzione in assenza di frecce e guidare con prudenze paragonabili a quelle di un velocipede, evitando quindi di occupare la carreggiata, condurre il veicolo a mano quando è necessario spostarsi su un marciapiede senza fare chicanes tra i pedoni e astenersi da attività come usare il telefono alla guida.

Quindi?

Comprare un veicolo “da Internet” perché costa meno non esime il controllo di questi dettagli, a partire dalle certificazioni necessarie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

