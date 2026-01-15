Pizzini complottisti nella pasta: il mistero delle Schuylkill Notes

Da qualche anno, tra gli scaffali dei supermercati e lungo i sentieri di trekking, sta circolando una storia che sembra uscita da una puntata di X-Files: piccoli foglietti stropicciati, infarciti di parole chiave legate alle più note teorie del complotto, stanno comparendo dentro confezioni alimentari e in luoghi pubblici.

Un fenomeno curioso, inquietante per alcuni, semplicemente bizzarro per altri.

Un caso che nasce cinque anni fa, ma ora esplode

I primi ritrovamenti risalgono a circa cinque anni fa, in Pennsylvania, lungo il fiume Schuylkill, da cui prenderanno il nome di Schuylkill Notes.

Per un po’ di tempo gli avvistamenti restano costanti ma sporadici, poi, negli ultimi mesi, la frequenza è aumentata al punto da attirare l’attenzione delle autorità federali. Nonostante le indagini in corso, al momento non esiste alcuna spiegazione ufficiale su chi stia disseminando i bigliettini né sul perché.

Nel frattempo, la rete – come spesso accade – ha trasformato il mistero in un fenomeno virale. Su Reddit è nato un subreddit dedicato, Schuylkill Notes, dove gli utenti pubblicano quotidianamente foto dei pizzini ritrovati. Le immagini mostrano foglietti sporchi, piegati alla buona, con elenchi di parole come “Illuminati”, “5G”, “scie chimiche”, “microchip”, “deep state”.

Niente rivelazioni sconvolgenti: più che messaggi segreti, sembrano liste della spesa del complottista medio.

La caccia ai bigliettini: la mappa collaborativa

Desiderosi di risolvere il mistero, alcuni utenti hanno creato una mappa su Google Maps per tracciare gli avvistamenti.

Alcuni gruppi si sono persino organizzati per esplorare le zone più “calde”, trasformando la ricerca dei pizzini in una sorta di caccia al tesoro contemporanea.

Un fenomeno che ricorda le vecchie creepypasta, ma con un tocco di quotidianità in più: non capita spesso di trovare un messaggio misterioso mentre apri una confezione di mozzarella.

Più fastidio che paura

Nonostante l’aura di mistero, il contenuto dei bigliettini non sembra destare particolari preoccupazioni. La vera seccatura, per i consumatori, è ritrovarsi un foglietto sporco tra gli alimenti, non certo le teorie complottiste in sé.

Resta però la domanda: si tratta di un gesto isolato, di un artista anonimo, di un troll particolarmente motivato o di un nuovo modo creativo per diffondere messaggi bizzarri?

Per ora, nessuna risposta. Solo tanti pizzini, tanta curiosità e un mistero che continua a crescere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

