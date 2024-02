Uno dei miti potenzialmente nocivi è quello per cui più schiuma nello shampoo significa migliore efficacia. Vedremo perché questo è sia un mito che causa di gravi problemi.

Partiamo da un dato di fatto: uno shampoo è essenzialmente un detergente. Esso contiene tensioattivi, sostanze che diminuiscono la tensione superficiale tra due liquidi. Detto alla buona, consentono allo sporco di essere attratto e catturato dall’acqua e scivolare nel lavandino lasciando in pace le vostre unte chiome.

I tensioattivi causano schiuma, quindii se c’è tanta schiuma signfica lo shampoo è il migliore del mondo, o no?

Più schiuma nello shampoo significa migliore efficacia? No, affatto

Alcuni shampoo per capelli ricci o chiome o cute delicata contengono meno tensioattivi: significa che schiumano meno, ma detergono lo stesso senza però “pesare” su capelli delicati.

Abbiamo già visto in passato come alcuni tensioattivi siano stati accusati falsamente di essere cancerogeni: ma appurato che non tutti gli shampoo schiumano allo stesso modo, potreste essere tentati di usare un prodotto non adatto alle vostre caratteristiche fisiche solamente per vedere le bollicine formarsi sui capelli.

Peraltro, lo stesso funzionamento dei tensioattivi fa in modo che al primo lavaggio, specie coi capelli assai sporchi ci sia molta meno schiuma: ovviamente ci sarà molto più sporco a “interferire” col processo.

Un lavaggio successivo sprigionerà più bolle.

Potete quindi scegliere il vostro shampoo preferito senza crucci, consultandovi eventualmente col vostro tricologo e dermatologo, senza farvi “sviare” da un dato scarsamente indicativo come la “Schiumosità”

Immagine di Copertina: Donna si lava i capelli con lo Shampoo, Canva Pro

