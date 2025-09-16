Perché la Statua della Libertà è verde?

Una lunga toga drappeggiata, una fiaccola eretta verso il cielo e, nell’altra mano, la tavola con la data della Dichiarazione d’Indipendenza più celebre al mondo: è l’inconfondibile “Lady Liberty”, signora indiscussa del porto di New York.

Forse però non tutti sanno che, il giorno della sua inaugurazione, il 28 ottobre 1886, la Statua della Libertà non era verde ma brillava di un caldo rame rosato, proprio come una moneta appena coniata.

Ma cosa è successo in poco più di un secolo?

Perché la Statua della Libertà è verde?

La risposta sta nella chimica naturale: la statua è rivestita da sottilissime lastre di rame, spesse poco più di due millimetri; esposte giorno e notte al vento salmastro dell’Atlantico, alla pioggia, al sole e all’inquinamento della metropoli, queste superfici hanno lentamente cambiato volto. Il rame, infatti, a contatto con l’aria e con l’umidità, reagisce formando una patina protettiva chiamata verderame.

In realtà, sono bastati vent’anni per completare questo processo: il “cambio d’abito” risale infatti al 1906. Quello che inizialmente appariva come uno svantaggio si è però rivelato una risorsa: il verderame agisce come una corazza naturale, impedendo alla corrosione di penetrare in profondità e garantendo così la straordinaria resistenza della statua. Senza questa patina, Lady Liberty avrebbe probabilmente mostrato crepe e danni irreparabili già da tempo.

Ripulirla per farla tornare color rame? Un progetto mai realizzato: quel verde è diventato la sua firma, tanto quanto la fiaccola che tiene in alto.

