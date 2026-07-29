Perché dovreste aggiornare immediatamente Meccha Chameleon (e lasciare il server Discord originale)

Meccha Chameleon è il discendente ideologico di Sneak’n Peek per Atari VCS, ovvero un gioco del nascondino virtuale. Ma mentre su Sneak’n Peek dovevi chiedere per favore al giocatore avversario di guardare altrove, su Meccha Chameleon hai una serie di mappe online e un omino bianco da dipingere in modi creativi perché si confonda con la tappezzeria.

È un gioco online che condivide la maledizione tipica di tutti i giochi online dell’era moderna: come tutti i software può avere degli exploit. Come tutti i software va aggiornato. Come tutti i software che ammettono contenuti fanmade, si basa sulla consapevolezza e la speranza che il fan non abusi di tale diritto.

Perché dovreste aggiornare immediatamente Meccha Chameleon

La vita del software è così: accentra il controllo (in stile Nintendo) e ti accuseranno di avere un ecosistema chiuso. Apri le porte ai fan, ed essi ti porteranno in casa ricordini sgradevoli.

Meccha Chameleon costa circa cinque euro scontato ed è recentmente arrivato alla release 3.1.0: le release precedenti avevano una vulnerabilità che consentiva di usare le mappe di gioco per introdurre malware, programmi in grado di prendere il controllo del computer ospite per diffondere altro malware o per creare botnet, reti coordinate di computer infetti con parte delle loro risorse usate da un hacker.

Le mappe incriminate sono due: “Laser Grid Arena” e “Laser Tag Neon”. Il mezzo di diffusione prescelto deliziosamente “vecchia scuola”: malintenzionati hanno usato un account compromesso per impossessarsi del Server Discord ufficiale (ne è stato creato uno sostitutivo, maggiori dettagli sulla pagina Steam del prodotto già linkata), bannato altri membri dello staff e distribuito la loro “mercanzia avvelenata”. Basta poco: una finestrella nera che si apre per un secondo ed il malware è installato.

Cosa fare adesso? Sarebbe meglio che i giocatori facessero girare un buon antivirus o antimalware, cambiassero server Discord, curassero la loro lista di mappe rimuovendo quelle indicate come sospette e aggiornassero immediatamente.