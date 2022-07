Non sai nemmeno che Divella è marchio storico secondo il MISE e condividi fake?

Con soddisfazione e merito, F. Divella S.p.A. ha ottenuto il titolo di Marchio Storico di interesse nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Un grande traguardo che consente alla storica azienda pugliese di essere iscritta nel prestigioso registro speciale del MISE.

Perché la notizia è così importante? Divella non è solo il brand famoso in tutto il mondo. Divella è colori, sapori e profumi mediterranei sin dal lontano 1890.

“Questo importante riconoscimento del MISE”, dichiara il Dr. Francesco Divella, responsabile Marketing e Comunicazione per l’azienda Divella, “ci stimola a proseguire il cammino intrapreso nel lontano 1890 dal nostro bisnonno, che è frutto del lavoro di squadra finalizzato a portare avanti il valore della tradizione e la nostra Passione Mediterranea”

L’autorevole riconoscimento arriva a maggio scorso, un titolo che premia una storia fatta di lavoro e sacrificio, tramandata di generazione in generazione. Un percorso costellato di successi ma anche di momenti segnati da molteplici eventi che hanno caratterizzato la storia dell’intero Paese: due guerre mondiali, conflitti sociali, crisi economiche e gli anni bui del terrorismo non hanno fermato l’impegno e il lavoro profuso senza interruzioni di continuità da parte di tutti gli attori protagonisti di questa appassionante storia aziendale.

“L’azienda Divella è una grande famiglia caratterizzata dall’amore e dalla passione di una straordinaria storia lunga oltre 130”, dichiara con orgoglio il Dr. Fabio Divella, responsabile Linea Pasta . “Dal dipendente di reparto al manager di alto profilo, ciascuno di loro senza escludere nessuno, contribuiscono al ciclo di produzione con la medesima passione. Tutti sono parte integrante di un unico progetto professionale fatto di collaborazione, solidarietà, lavoro di squadra, rispetto per i colleghi e per l’azienda. In 130 anni mai un’ora di cassa integrazione o conflitti interni”.

Il risultato di quanto testimoniato dal Dr. Divella è tutto nell’impegno di oltre 500 collaboratori interni ed esterni, nei tre molini che macinano ogni giorno 1200 tonnellate di grano duro e 400 tonnellate di grano tenero, nelle 1000 tonnellate di pasta secca e 35 di pasta fresca nei 150 formati che mettono d’accordo anche i palati più esigenti.

Qualcuno, negli anni, ha tentato di affossarne l’operato. Il risultato? F. Divella S.p.A. è ancora nelle nostre dispense, nel nostro quotidiano e sulle nostre tavole. Abbiamo notizie dei detrattori che hanno tentato di minare la qualità dell’azienda con la disinformazione sui social? No, ovviamente.

Cenni storici

La storia del marchio Divella è soprattutto una storia di coraggio e determinazione. Dopo il lancio dell’azienda della prima generazione, tra il 1910 e il 1920 prese vita il primo pastificio artigianale con la produzione di pasta.

Negli anni ‘20 il fondatore Francesco Divella, insieme alla seconda generazione, avviò l’implementazione a Noicattaro (Bari) di un molino di grano duro. “Parliamo di coraggio e determinazione di generazione in generazione – come dichiara il Dr. Francesco Divella, che assieme al Cav. Vincenzo Divella amministrano l’azienda sin dagli anni ‘80 – che hanno portato la F. Divella S.p.A. ad aumentare costantemente la produzione e l’offerta di prodotti di alta qualità”.

“Nei primi anni 2000 – continua il Dr. Francesco – un nuovo investimento: il biscottificio Divella, affidato a mio figlio Domenico, che siede nel Consiglio di Amministrazione”. Un nuovo capitolo della storica famiglia, che questa volta coccola gli Italiani sin dalla colazione e li accompagna durante tutta la giornata

Il biscottificio, al quale verrà dedicato un approfondimento nel prossimo articolo, arriva a fatturare oltre 30 milioni di euro, un record giustificato dall’assoluta qualità delle materie prime da un impianto produttivo di ultima generazione.

Oggi la F. Divella S.p.A. è una delle realtà produttive italiane più importanti, che sa imporsi con determinazione sul mercato italiano ed estero, apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo.

Cos’è il Marchio Storico del MISE

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale è stato istituito dal MISE nel 2019 per includere:

Titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

In questo documento, a pagina 236, troviamo l'iscrizione del marchio F. Divella S.p.A..

Messaggio promozionale in collaborazione con F. Divella S.p.A.

