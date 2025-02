Non ridete dell’elmo calcidico: non erano tutti “di quella forma”

Ci segnalano da una pagina di curiosità la foto di un elmo calcidico, e una serie di commenti che ironizzano sul suo aspetto alquanto fallico. Derivato da un gioco di prospettive, in realtà la forma decisamente buffa richiama l’attaccatura dei capelli.

Si tratta di un elmo calcidico, evoluzione dell’elmo corinzio usato dagli opliti nell’era greca classica.

Gli elmi calcidici erano l’evoluzione dei precedenti elmi corinzi, costruiti per dare protezione assoluta (o quanto passava per tale all’epoca) a viso e testa degli opliti (oggi li chiameremo “fanteria”) sacrificando però campo visivo e uditivo.

Un elmo corinzio copriva le orecchie attutendo i suoni e consentiva di vedere attraverso due fori per visiera, costringendo il soldato a girare il collo per avere una visione piena, compito reso difficile dal fatto che l’elmo arrivava fino al mento.

L’elmo calcidico risolse il problema diventando più leggero, con protezioni per le guance mobili e il viso maggiormente scoperto: al prezzo di esporre bocca, naso e mento al pari dell’elmo frigio aveva un campo visivo e uditivo perfezionati.

Ovviamente la bizzarra “forma di cippa”, data dalla cuspide frontale, non era presente su tutti gli elmi ed in originale poteva essere anche occultata da decorazioni, come dalla galleria Pinterest di cui diamo estraatto

Una parziale perdita di protezione veniva quindi compensata da una maggiore ergonomia di uso, e prima che la parola ergonomia esistesse.

